Dakar et Ouagadougou souhaitent faire de leur coopération un "exemple concret" (Président Kaboré)

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Octobre 2017 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a affirmé vendredi que son pays et le Sénégal ambitionnent de faire de leur coopération un "exemple concret", en la consolidant dans plusieurs domaines.



"Notre volonté commune est de faire de notre coopération [..] un exemple concret", a-t-il dit. Le président burkinabè effectue une visite officielle au Sénégal du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2017. Vendredi, il a été élevé à la Dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Lion.



Selon Roch Marc Christian Kaboré, les deux pays ont pris l’engagement, au cours de sa visite, de consolider leurs relations sur les plans économique, social, culturel, etc. Il a indiqué qu’une vingtaine d’accords sont en instance de signature.



"Au plan économique, nous avons décidé de consolider nos relations de plusieurs manières. Nos deux pays ont deux programmes de développement. Il s’agira pour nous d’un échange d’expériences de bonnes pratiques, qui vont permettre d’améliorer la mise en œuvre des différents programmes", a souligné le président burkinabè.



APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook