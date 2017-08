Dakar: un jeune Libanais tire à bout portant sur le vigile Ibrahima Mballo Un jeune Libanais, connu sous le nom de Ekay, armé d’un pistolet, a tiré, à bout portant, sur un vigile répondant au nom de Ibrahima Mballo. Les faits à la fois insolites et graves se sont passés en plein coeur de la capitale Sénégalaise précisément sur la rue Amadou Assane Ndoye x Mass Diokhané.



Rédigé par leral.net le Mardi 15 Août 2017 à 10:34



Selon un habitant du dit quartier, en l'occurrence le célèbre René Pierre Yehoumé, "le vigile ne lui a rien fait. Jusque là nous n'en revenons pas. C'est une affaire indescriptible ".



Invité à être plus explicite, le jeune responsable de l'APR à Dakar Plateau laissera entendre que "le libanais a, contre toute attente, dégainé comme au far west son pistolet automatique pour tirer à bout portant sur le vigile. C'était le sauve qui peut. La peur au ventre, nombre de gens ont détalé lorsque les coups de feux ont tonné".



Il renchérit pour préciser que c'était dans la nuit du 13 au 14 Aout 2017 aux environs de 4 heures du matin. "Je me demande si le gosse (Ekay) jouit de toutes ses facultés mentales, mais il s'en est d'abord pris à un certain Chérif , un pygmée assez connu ici en centre ville, qui a l'habitude de s'asseoir en face du ministère de l'Intérieur. Je vous dis, il voulu l'étranger mais les policiers en faction aux alentours du ministère l'ont hélé et il a fui. C'est ainsi qu'il s'en est pris au vigile"



La victime, profondément atteint à la hanche a été évacué dans un hôpital de la place.



Aux dernières nouvelles, le nommé Ekay est au "frais" (en garde à vue).

"Mais, un certain G. Ezzeddine, qui se dit influent, s'active pour le tirer des griffes de la Justice. Nous n'accepterons pas cela et croyez moi toutes les populations du Plateau (centre ville) sont unies comme un seul homme pour faire face aux agissements de ce Gass. Il faut que justice se fasse" conclura , excédé René Pierre Yehoumé. Qui promet une conférence de presse dans les prochaines heures. selon Dakarposte.com

