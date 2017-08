Dame Babou : « Assane Diouf est expulsé pour agression… » On en sait de plus en plus sur les raisons de l’expulsion d’Assane Diouf. Journaliste vivant aux Etats-Unis d’Amérique, Dame Babou se veut catégorique sur le cas Assane Diouf. A l’en croire, celui qui est désormais surnommé l’insulteur public, a été déporté des USA pour des raisons d’agression.

« C’est exactement ça. On a parlé de terrorisme. J’ai dit qu’aux Etats-Unis, dès que vous êtes entre les mains du service de l’immigration, c’est un problème de papiers. Il ne s’occupe pas de vol de voiture, ni d’accidents. Le motif officiel écrit sur les documents de déportation de Assane Diouf, c’est pour agression. Il y a certains délits que vous commettez, même si vous avez des documents, vous êtes expulsés », a-t-il déclaré dans un entretien qu'il a accordé à la parution "L'As".





D'ailleurs, le journaliste n'est pas certain que les Sénégalais d'Amérique soient contents des insultes d'Assane Diouf. « Je ne suis pas sûr que la majorité des Sénégalais d’Amérique, cautionnent cette démarche même s'il y a toujours un groupe de voyeurs pour écouter toujours celui qui profère des insultes », croit-il savoir.







