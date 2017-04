Dame Sène, le roi du kebetu : « je ne suis pas humain. Je suis plus speed qu’Usain Bolt » L’artiste Dame Sène avec son ironie légendaire a déclaré dans cet entretien avec Leral.net qu’il est le meilleur artiste sénégalais dans l’art du Kebetu. Il a aussi expliqué au micro de Leral.net que Thiès reste incontournable sur le plan artistique et que les artistes sénégalais gagneraient à être plus modestes envers eux-mêmes et leur fans.



Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 08:17 | | 0 commentaire(s)|



