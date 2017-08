Danger : le sel non iodé circule à Kaolack Le Service régional de commerce de Kaolack a saisi 80 tonnes de sel non iodé. Ce produit nuisible à la santé, a été saisi lors d’une opération « coup de poing » dans les localités de Maka-Kaone et Paracel.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2017

Les producteurs interpelés risquent une amende à défaut d’être présentés au Procureur de la République.



« Nous avons effectué une opération coup de poing à Maka-Kahone et à Paracel ; nous avons vu que c’est une zone où les producteurs refusent, depuis longtemps, systématiquement, d’ioder le sel malgré toute la sensibilisation et rappels à l’ordre. C’est ce constat qui a motivé cette opération.



Avec la Brigade territoriale de la gendarmerie, nous avons saisi tous les lots qui étaient entreposés et qui n’étaient pas adéquatement iodés. Au total, c’est 85 tonnes qui ont été enlevées de ces stocks de sel appartenant à plusieurs producteurs », a dit Seydou Nourou Barrow, chef du service régional du commerce de Kaolack.



Il renseigne que ces producteurs ont été convoqués. « Les mis en cause ne pourront nullement s’en sortir sans pénalité. Ils auront le règlement administratif, soit ils s’acquittent d’une amende dont nous fixerons le prix ou s’ils ne veulent pas transiger ou reconnaitre les faits, ils seront transmis au Procureur de la République », a fait savoir M. Barrow. « Nous avons décidé d’être très fermes parce qu’il ne saurait y avoir deux poids, deux mesures », a-t-il précisé.



PS : Le sel iodé est un sel de table mélangé, de façon à diminuer les risques de carence en iode, source de problèmes thyroïdiens. Une déficience en iode cause aussi des problèmes thyroïdiens, incluant un goitre endémique et dans le monde, deux milliards de personnes souffrent d'un manque d'iode, qui serait la première cause évitable, de retard mental.



