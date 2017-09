« Dans les jours, les heures, à sa convenance, le chef de l’Etat désignera et le chef et les membres du gouvernement de la République » (Dionne)

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2017 à 15:00

Comme le veut la tradition républicaine sénégalaise au sortir des élections législatives, le Premier ministre sortant Mahammed Boun Abdallah Dionne a remis, ce matin, sa démission au président de la république qui, à son tour, va nommer à sa convenance, un nouveau gouvernement comme le stipule la Constitution. Morceaux choisis par Leral.net du discours du PM sortant, Mahammed Boun Abdalah Dionne après la présentation de la démission du gouvernement.



« Comme tradition républicaine consacrée, après chaque élection des députés devant représenter le Peuple à l’Assemblée nationale, le Premier ministre remet sa démission au président de la République qui nomme à sa convenance, un nouveau gouvernement comme le lui confère la Constitution.



Dans les jours, les heures, à sa convenance, le chef de l’Etat désignera et le chef et les membres du gouvernement de la République. Le temps du président veut dire que le Président de la République désigne et le chef et les membres du gouvernement de la République à sa convenance et sans délais. Nous, nous avons fait notre part, qui était de respecter la tradition républicaine, le reste appartient au Président de la République.



Cette affaire de gouvernement n’est pas une sinécure et c’est ce que le Président nous a enseigné aujourd’hui, c’est le temps du président de la République et il nous faut respecter les prérogatives constitutionnelles du président de la République.



Nous exprimons toute notre gratitude à son Excellence, le Président de la République qui définit la politique de la nation, pour cette grande confiance qu’il a eue à marquer à notre endroit. Je voudrais rappeler que le Premier ministre est un chef d’équipe qui coordonne et c’est donc, l’occasion de remercier les membres de cette équipe, qui ont bien travaillé pendant ces trois années pendant lesquelles, j’ai eu l’insigne honneur de diriger le gouvernement.



Le chef de l’Etat vient de me le dire et c’est une équipe qui aura tout fait pour mettre en œuvre la vision du Président de la République, qui est celle d’un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous, d’une croissance inclusive qui est en marche aujourd’hui, dans notre pays. "







La Rédaction de LERAL.NET

