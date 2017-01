Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Dans les secrets de l'exil équato-guinéen de Yahya Jammeh Rédigé par la redaction le 25 Janvier 2017 à 14:29 | Lu 50 fois Le quotidien Enquête renseigne que dès son arrivée en Guinée équatoriale, Yahya Jammeh a été envoyé très loin de la capitale Malabo, à l'abri des curieux. En effet, l'ex-dictateur gambien réside à Mongomo, chef-lieu du district du même nom. C'est une ville située à 174 km de Bata et qui se trouve à proximité de la frontière avec le Gabon, qui s'avère être la terre natale de l'actuel Président équato-guinéen. Sur place, Yahya Jammeh réside dans le palace du Président Obiang .

La nouvelle résidence de Yahya Jammeh est une place forte étalée sur 15 km de clôture. Il s'agissait pour Obiang Nguema de mettre son hôte encombrant à l'abri des regards curieux de la presse équato-guinéenne. Jammeh a été débarqué à l'aéroport privé du palace Mongomo, puis conduit dans sa résidence. Ce n'est qu'au lendemain de son arrivée que les équato-guinéens ont appris à travers la presse étrangère et sur Internet que Yahya Jammeh et sa famille sont les nouveaux locataires du Président Obiang. Enquête en sait un plus sur le choix de Jammeh de s'installer dans ce pays après avoir marchandé à fort prix son exil avec son tombeur, ses amis Alpha Condé et Abdel Aziz ainsi que la CEDEAO, l'ONU et l'UA. Selon une source dans l'entourage de Yahya Jammeh restée à Banjul, l'ancien dictateur gambien a choisi ce pays parce qu'il lui offre plus que de garanties d'impunité. La source explique que Jammeh était au courant que le Président Obiang allait céder le pouvoir à son fils, il en a vite conclu que cette donne lui accorde une très longue protection de la puissante famille de Guinée équatoriale. Comme ce pays n'a rien à voir avec la CPI, Jammeh a dès lors entrevu l'opportunité idéale de jouir d'une impunité, en raison de la menace potentielle de procès qui pourrait perturber sa retraite forcée.

L'ancien Président gambien a toutefois atterri en Guinée équatoriale sans ses nombreuses voitures de luxe emportées dans un cargo affrété par le Président Tchadien Idriss Déby. Des sources indiquent que beaucoup de biens emportés par Jammeh au moment de quitter Banjul, ont été laissés à Conakry lorsqu'il a fait escale. Certains éléments de la garde rapprochée de Jammeh ainsi que leurs familles, ont également été laissés à Conakry , ils ne voulaient pas trop s'éloigner de leur pays natal.

source: enquête



