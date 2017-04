Danses sexy et bikini... Emily Ratajkowski à Coachella

Le lendemain, la jeune femme s'est dandinée de droite à gauche. Appuyée contre un mur et prise de dos, elle affiche son fessier moulé dans un jean Levi's délavé. Un classique qui lui va à ravir. Elle a simplement commenté et non sans humour: «Les fesses du désert».





Stars et compagnie

Le Festival Coachella a donné son coup d'envoi ce vendredi 14 avril dans le désert californien, avec Lady Gaga et Kendrick Lamar en têtes d'affiche. Se déroulant sur deux week-ends consécutifs, Coachella marque depuis des années la tendance dans la musique et la mode... et affiche des bénéfices qui font saliver ses rivaux.



Chaque année, Coachella est l'occasion pour les stars de sortir leurs premiers looks d'été. Dans un style très hippie, elles profitent de cet évènement devenu l'un des plus hype du monde pour se montrer et faire parler d'elle. Depuis vendredi, comme Emily Ratajkowski, Kylie Jenner, Paris Hilton ou encore Nabilla étaient au rendez-vous pour prendre la pose et exposer leurs tenues de it-girls.