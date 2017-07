Daouda Dia, Questeur, et lui se sont nuitamment rencontrés : pour réchauffer l’immense coup de froid dans leurs relations On les a longtemps pris pour de pires ennemis. L’animosité entre leurs militants respectifs a toujours convaincu tous ceux qui pensaient que les deux camps ne veulent pas se voir. Même en photo.



Eh bien, puisque seules les montagnes ne se croisent pas, le ministre Mamadou Talla et le Questeur à l’Assemblée nationale dans la Législature finissante, Daouda Dia, sont en train de se rencontrer, au moment où ces lignes sont couchées.



Actusen.com a appris de sources dignes de foi que le frangin du milliardaire Harouna Dia, accompagné de Dieng, s’est rendu, cette nuit, vers 23 heures 20 minutes, au domicile du ministre de la Formation professionnelle.



Les deux camps, qui se regardaient, jadis, en chiens de faïence, se sont rencontrés pour non seulement réchauffer l’immense coup de froid qui s’est abattu, depuis belle lurette, entre eux.



Mais aussi, dans le but d’étudier les voies et moyens de préparer dans les meilleures conditions les prochaines élections législatives dans la région de Matam.



Pour ceux qui ne le savent pas, Mamadou Talla, Farba Ngom, entre autres responsables Apr étaient dans un camp. Tandis que Harouna Dia, Daouda Dia et Cie étaient dans un autre bord. Mais désormais, tout semble rentrer dans l’ordre.



