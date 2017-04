Daouda Mbow, le PDG de la Nouvelle Vision de l’Automobile convoqué à la Dic, serait rentré chez lui pour le moment

L'information vient d'être confirmée par une de nos sources et selon ce dernier, un nommé Mané aurait été quant à lui déféré au parquet et que les choses semblent se corser du côté du patron de NVS. Selon nos radars, tout serait parti d'une dette que le sieur Mané aurait contractée et qu'il refuse de payer, poussant ainsi son bailleur à porter plainte contre lui. Seulement, puisqu'un malheur ne vient jamais seul, M. Mané a éalement fait des révélations qui valent aujourd'hui, la convocation du PGD de NVS Douada Mbow à la Division des investigations criminelles.



www.leral.net vous promet de revenir sur cette affaire avec de plus amples informations.