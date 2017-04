David Beckham: Son fils Brooklyn le copie avec son premier tatouage

Tel père, tel fils, Brooklyn Beckham n’aura pas résisté très longtemps à la tentation du tatouage. Avec un papa accro, il y avait fort à parier que le fils aîné de David et Victoria Beckham succomberaient vite. C’est chose faite.



Pour la réalisation de son tout premier tatouage, Brooklyn Beckham n’a pas fait appel à n’importe qui, mais à celui en qui son papa a une confiance aveugle : Mark Mahoney. Propriétaire du Shamrock Social Club installé à Hollywood, le tatoueur des stars (Lady Gaga, Johnny Depp…) a ainsi vu débarquer le duo père-fils Beckham le week-end dernier. Une visite et une première expérience que Brooklyn Beckham a choisie de partager avec ses 9,6 millions d’abonnés sur Instagram.



Le jeune homme de 18 ans a posté plusieurs photos de sa séance, à l’issue de laquelle il est ressorti avec un tatouage qui ne doit rien au hasard. Le portait de l’Indien qui trône à présent sur son avant-bras droit rappelle celui de son papa. Petite pièce de son impressionnante collection de plus de 40 tatouages, le portait de David Beckham se situe sur son torse."Honoré que mon premier tatouage soit fait par l’ami de papa, Mark Mahoney" , a commenté Brooklyn, ravi.