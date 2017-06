Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici David Beckham crée une grosse polémique sur la toile pour un geste affectif. Photo! Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2017 à 22:28 | | 0 commentaire(s)|

Un véritable tollé s’est emparé du réseau social Instagram ! David Beckham a publié une photo de lui et sa fille sur laquelle on voit l’ancien footballeur embrasser sa fille sur la bouche. Si pour certains, il s’agit d’un geste paternel, d’autres par contre le voit d’un mauvais œil.

Assurément, David Beckham est trop fou de sa fille. A 5 ans déjà, la petite Harper est trop craquante. L’ancien footballeur a profité d’Instagram pour partager avec ses fans ses vacances en Tanzanie avec sa famille. Il a notamment posté des photos du beau paysage africain.



Parmi ces photos, le mari de Victoria Beckham a posté un cliché de lui et sa fille Harper. Sur le cliché, on voit David Beckham embrasser sa fille sur sa bouche. « Un bisou pour papa », a-t-il légendé. La star n’a jamais pensé que cette photo pouvait créer un tel soulèvement sur la toile.

En effet, depuis la publication, Instagram est en plein questionnement. Est-il allé trop loin ? Un père peut-il embrasser sa fille sur la bouche ? Pour certains internautes, il s’agit simplement d’un baiser qui prouve l’affection d’un père pour sa fille. Pour d’autres cependant, c’est un geste indécent.



Un internaute a écrit : « J’es­saie de ne pas juger, mais je ne peux pas m’em­pê­cher de penser que c’est bizarre qu’il embrasse sa fille sur la bouche vu son âge ». « Mais que va penser le monde en voyant que vous embras­sez votre fille sur la bouche ? JÉSUS ! », a commenté un autre. « Pourquoi vous faites ça ? On n’a pas besoin de voir ça ! », s’est indi­gné un autre internaute.



Un autre groupe a carrément pris fait et cause pour l’ancien joueur du Real Madrid. Un follower a déploré les commentaires du premier groupe en écrivant « Il y a telle­ment de gens avec l’es­prit mal tour­né… c’est un père présent dans la vie de ses enfants, qui s’en occupe et surtout, qui les AIME. Il fait un petit bisou à sa fille, waouh ! (…) Tous ceux qui voient autre chose que ça, doivent aller se faire soigner »

