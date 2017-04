Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici David Schwim­mer et Zoe Buck­man se séparent après sept ans de mariage Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017 à 20:53 | | 0 commentaire(s)| David Schwim­mer avait épousé la photo­graphe britan­nique Zoe Buck­man en 2010. Le couple a malheu­reu­se­ment annoncé aujourd’­hui sa sépa­ra­tion. Ils ont souhaité rester en bons termes, pour le bien de leur fille Cleo, 5 ans.

Entre David Schwim­mer et Zoe Buck­man, tout avait commencé par une rencontre à Londres, en 2007, sur le tour­nage de Cours toujours Dennis. La star de Friends, qui réali­sait alors son premier film, est tombée sous le charme de la belle photo­graphe britan­nique. Trois ans plus tard, en juin 2010, ils se passaient la bague au doigt au cours d’une céré­mo­nie intime et discrète. Une belle histoire d’amour qui les a conduit à fonder une famille l’an­née suivante : leur petite fille, Cleo, a vu le jour en mai 2011. Un bonheur fami­lial qui connaî­tra malheu­reu­se­ment quelques remous, puisque le couple a annoncé ce mercredi sa sépa­ra­tion.

Dans un commu­niqué commun, David Schwim­mer et Zoe Buck­man annoncent leur rupture : « C’est avec beau­coup d’amour, de respect et d’ami­tié que nous avons décidé de nous sépa­rer quelques temps pour déter­mi­ner l’ave­nir de notre rela­tion. »



Les époux, qui n’ont pour l’heure pas utilisé le mot « divorce », ont expliqué qu’il ouvraient « un nouveau chapitre pour [leur] famille » et qu’ils comp­taient conti­nuer à élever Cleo ensemble : « Notre prio­rité dans ce moment diffi­cile est, bien sûr, le bonheur et le bien-être de notre fille. Nous vous deman­dons donc de nous soute­nir et de respec­ter notre inti­mité. »



Source: Voici



Accueil Envoyer à un ami Partager