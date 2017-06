Davido devient « fou » pour Cristiano Ronaldo, regardez la raison!

Imaginez vous un matin, Davido vous ajoute sur Instagram et commente même l’un de vos posts. Vous jubilerez sans doute. Eh bien Davido lui, jubile pour une autre star qui est à une dimension bien plus élevée que lui.



Davido est rentré dans une joie indescriptible lorsqu’il a constaté que l’attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, avait commencé à le suivre sur Instagram, mieux, il a « liké » certains de ses posts.



L’artiste nigérian n’en revenait pas. Il s’est filmé dans un moment de délire où il criait « Ronaldo vient de commencer à me suivre sur mon instragram », cette phrase est suivie de cris de joie. Dans une de ses vidéos, le Nigérian promet d’aller à Madrid, surement pour rencontrer sa star, et son désormais ami.



Pour rappel, Davido avait fait un clin d’œil à Cristiano Ronaldo dans son titre “ Fall ”. D’après ce qui se voit, on comprend aisément que chaque star, a aussi sa star.



Afrk.mag