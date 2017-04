Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Davido révèle un «secret» sur comment il s’est fait 20 millions de naïras en un jour Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2017 à 22:52 | | 0 commentaire(s)| La star nigériane de la musique, Davido est seulement âgé de 24 ans, et, est déjà plein aux as. Il a, à son actif une grosse fortune, et c’est quelque chose dont il est très fier. Il est le fils d’un homme d’affaires milliardaire nigérian. Davido, de son vrai nom David Adeleke, est né dans l’opulence.

Outre sa bonne musique pour laquelle il est apprécié par de nombreux fans, à travers le monde, le chanteur est connu pour son mode de vie somptueux et flamboyant, et une constante «exhibition» sur les réseaux sociaux.

Cette fois, Davido a indirectement révélé comment il a amassé 20 millions de naïras (plus de 50.000 euros) en effectuant 3 spectacles dans deux États différents en une journée.

Il a fait une prestation lors d’un mariage à Abuja, puis s’est envolé dans le Jet privé de son père à Yola, ville située à l’Est du Nigeria pour faire une prestation dans un autre mariage.



“Prochain arrêt Yola puis Lagos! Voilà comment faire 20 millions en un jour “, a écrit le chanteur sur son compte Snapchat.



Il a également partagé sur Instagram: “3 shows, 2 Etats différents, 1 nuit! BADDEST! “



afrik.mag





