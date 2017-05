De 1 à 2 milliards de F CFA: Macky double la subvention destinée à l’industrie cinématographique et audiovisuelle

"Le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA) va passer d’un (1) milliard à deux (2) milliards de francs CFA en 2018", communique le ministère de la Culture et de la Communication.



Cela fait suite aux doléances des réalisateurs sénégalais distingués à la dernière édition du FESPACO, dont Alain Gomis, le lauréat de l’Etalon d’Or de Yennenga, la plus haute distinction du festival organisé par le Burkina Faso, avec le film "Félicité".



L’annonce a été faite aux cinéastes par le chef de l’Etat, lors d’une audience qu’il a accordée mercredi après-midi aux lauréats sénégalais du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), du 24 février au 4 mars.



Ousmane William Mbaye, le Meilleur documentaire, avec "Kemtiyu Seex Anta", et Abdou Lahad Wone, le réalisateur de la Meilleure série télévisée du FESPACO 2017, ont pris part à l’audience accordée par le chef de l’Etat.



