De l’engagement au service de la République à l’engagement politique

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2017 à 17:42





Dès lors que le choix du Président sera fait, nous devrons nous tous, nous ranger derrière l’homme du moment, pour le triomphe de notre coalition. Le bon sens recommande par conséquent, d’extirper de ce débat interne et démocratique au sein de l’Apr et de Bennoo Bokk Yakar, tout esprit de chauvinisme et toute forme d’exclusion. Sous ce rapport, nous avons la faiblesse de penser que dans un souci de continuité, de cohérence et d’efficacité, le Premier Ministre Mahammed Boun Adallah Dionne constitue le meilleur choix pour diriger la liste de Bennoo Bokk Yakaar.



Il s’y ajoute que dans les démocraties modernes, la tradition politique, voudrait que le Chef du gouvernement soit la tête de liste aux législatives. Mais, il n’y a pas que ça, le PM est crédité d’être un rigoriste en matière d’exigence de rationalisation des dossiers de l’État. Cet homme d’ouverture est capable de rassembler en dehors du parti. Il a aussi fait de l’unité, son credo politique.



A ces atouts d’ordre éthique, il a aussi d’autres arguments à faire valoir: il n’est pas numéro deux du parti, il n’a pas de folles prétentions et sa proximité avec les Sénégalais est reconnue de tous. Sa proximité avec tous les responsables de la majorité sont justement des qualités qui pourraient lui servir de tremplin pour réussir.



Il faut, pour être attachant, demeurer détaché, et c’est justement cela la force du Premier ministre qui est dans les dispositions morales de contenir les querelles de positionnement et les ambitions démesurées qui, souvent, portent préjudice à l’unité et, par conséquent à la fonctionnalité d’un directoire de campagne.



Il résulte de ce qui précède que seule la cogestion est pérenne en matière de campagne électorale d’une coalition comme Benno Book Yakaar. Autant il y a des sensibilités qui ont un égal droit à se faire reconnaître, autant il y a des expertises aspirant chacune à être utile à la coalition. La force de la tête de liste de Benno, résidera donc, dans sa capacité à fédérer toutes ces sensibilités et toutes les expertises dans une synergie capable d’être une véritable machine électorale huilée.



Or, pour ce faire, il y a deux exigences à satisfaire: être capable d’identifier et à rassembler les expertises. Cependant, pour rendre intelligible l’option de faire de Dionne la tête de liste de la coalition, il faut reconsidérer les contingences qui ont présidé à sa nomination au poste de Premier Ministre et son militantisme dans l’Apr, pour comprendre pourquoi cet homme a le profil de l’emploi.



En effet, en le nommant Chef du gouvernement, ce proche collaborateur du Président Sall fut tantôt perçu comme un « intermittent », ne suscitant tout d’abord qu’un enthousiasme mitigé : « inconnu au bataillon », « technocrate froid », « un intrus ». Ces mots exprimaient assez bien le sentiment qui prévalait alors aussi bien au sein de la classe politique qu’au sein de l’Apr. Il lui a fallu une grande adresse et une patience à toutes épreuves, pour dépasser les obstacles qui obstruaient son chemin.



Dans un cadre très étriqué, où la moindre erreur peut être fatale, il a fait montre d’une habileté consommée. Il se coule admirablement dans le moule de sa fonction, en apparence davantage technocratique que politique et retient ses ailes dont le déploiement étonnera plus d’un. Le Ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, Directeur des structures de l’Apr déclarait, lors du forum de la Cojer : « le PM fait preuve d’une loyauté, qui tranche nettement avec l’empressement ». A sa suite, le professeur Luc sarr de renchérir : « Monsieur le Premier Ministre, ya beug Macky niou beug la ».



Oui, Dionne ne veut pas de mouvements de soutien ni d’« associations des amis », etc.



Il milite activement et raisonnablement, participe à l’élargissement des bases du parti et à la quête des suffrages. Ce sont sans doute ses résultats positifs à la tête du gouvernement qui ont inspiré le Président Sall à autoriser son Premier Ministre à descendre militer à la base, notamment chez lui à Gossas.



Cette décision est donc non seulement légitime, mais aussi pertinente sur le plan politique. Même si le Président de la République a toujours cherché à le préserver contre les tumultes qui émaillent la scène politique, ce souci du Président Sall a rencontré le caractère résolu d’un collaborateur qui porte en bandoulière la loyauté, la modestie et l’humilité. Sa compétence constamment évoquée par les responsables de l’Apr, font de lui un homme de consensus.



Beaucoup l’oublient, mais une amitié de plus de 20 ans lie Dionne au Président Sall. Le Président Sall, après avoir fréquenté les sphères du pouvoir, suit une cure oppositionnelle extrêmement difficile, semée de toutes sortes d’embûches, avant du revenir au pouvoir. Durant toute cette odyssée, Dionne s’avère être un précieux collaborateur sur qui le Président Sall peut compter. De la période de 2005 à 2007, il devient le directeur de cabinet du Premier Ministre Macky Sall. Faisant suite à l’élection du futur Président de la République à la tête de l’Assemblée nationale du Sénégal, Mahammed Dionne a occupé la même fonction à l’Assemblée nationale, en 2007 et 2008, pour ensuite, être une des éminences grises de l’ex-opposant Sall pour la création de l’Apr avec Alioune Badara Cisse et Maxime Simon Ndiaye.



C’est pourquoi, après la création de l’Apr, Dionne fait partie naturellement de ceux qui ont acheté les premiers la carte du parti pour une valeur de 600.000 francss. Il fait ensuite rentrer au pays un émigré établi en Espagne à qui il demanda d’installer le parti à Gossas, avant d’intégrer les Nations-Unies, ce qui fait de sa base politique l’une des premières communes Apr. On peut donc dire sans risque de se tromper que c’est sous l’ombre de Macky Sall que Mahammed Boun Abdallah Dionne a été formé à la haute administration publique et à la politique.



A ses interlocuteurs, il dit et répète avec fierté, qu’il est diplômé de l’Institut des Sciences Politiques et Administratives de Macky Sall. Puisque la mouvance présidentielle sollicite une majorité à l’Assemblée nationale, pour parachever les chantiers ouverts par le Président Macky Sall, la meilleure manière de se justifier, c’est d’exhiber son bilan afin de dire aux Sénégalais qu’il a mérité leur confiance en 2012. Sous ce rapport, le camp présidentiel est en bonne posture, compte tenu des réalisations achevées et celles en cours de l’être. Alors, qui mieux qu’un Premier Ministre pour défendre le bilan et proposer une offre politique crédible?



Dans un discours à Lyon en 1791, Napoléon Bonaparte disait que : « les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle». C’est en cela que la vie n’est en fin de compte qu’une suite de défis pour eux. Ils sacrifient leur personne à des fins supérieures, il leur arrive de déplaire à une certaine catégorie de leurs concitoyens et à leur époque.



La plus grande trouvaille du Président Sall a été de porter son choix sur un homme qu’il a formé, formaté et moulé. Sous ce rapport, dans un souci de continuité, de cohérence et d’efficacité, le Premier Ministre Mahammed Boun Adallah Dionne constitue le meilleur choix pour diriger la liste de la mouvance présidentielle.



Pape Khouma

Responsable politique Apr. /Parcelles Assainies

