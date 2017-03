De la Place Washington à Washington DC: Khadidiatou M. Bousso, Conseiller économique, chargée des relations avec le FMI et la BM (Portrait) L’histoire semble parfois nous faire des clins d’œil. Après avoir servi une dizaine d’années dans le bâtiment abritant le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan et qui fait face à la place Washington à Dakar, Khadidiatou Bousso se retrouve à Washington DC. Portrait.

Elle a été promue Conseillère économique chargée des relations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à l’Ambassade du Sénégal aux États-Unis d’Amérique. Spécialiste de la communication, elle y retrouve une icône nationale de la communication en la personne de Son Excellence Babacar Diagne, l’Ambassadeur du Sénégal. Tous deux sont passés de la communication à la diplomatie. Le journal du MEFP rend hommage à Madame Khadidiatou Bousso à travers son portrait.



Économiste-planificateur, Conseiller en Organisation de par sa formation initiale, elle est devenue spécialiste de la Communication et a dirigé la Cellule de communication du Ministère de l’Économie, des Finances et du plan durant plusieurs années.



Elle entame aujourd’hui une carrière dans la diplomatie. Avant cette carrière de diplomate, elle a été Conseiller Technique des Ministres en charge du Plan et de la Coopération Mamadou SIDIBE et Mamadou Lamine BA, en charge de l’Économie et des Finances Abdoulaye DIOP, Amadou KANE et Amadou BA, et des ministres en charge du Budget, Ibrahima SAR, Abdoulaye DIOP, Abdoulaye Daouda DIALLO, Mouhamadou Makhtar CISSE et Birima MANGARA.



Madame Khadidiatou M. Bousso est une dame de fer, charismatique au parcours riche. Elle est diplômée de l’École Nationale d’Économie Appliquée (l’ENEA) depuis décembre 2002.

Elle obtient en novembre 2006, son Certificat de Communication sur les indicateurs statistiques en matière de Développement, Inwent Centre for Economic, Environmental and Social Statistics, Bonn (ALLE- MAGNE).



Elle a affûté ses armes dans la presse dans les quotidiens l’Actuel et L’Observateur. Elle a aussi eu à travailler à l’Agence pour la promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX). Elle fut le chef du Bureau de l’Information et de la Communication (BIC) au Ministère du Plan, du Développement durable et de la Coopération Internationale.



En 2007, elle est nommée Conseiller Technique du Ministre de l’Économie des Finances et du Plan, chargée de la communication. Quatre ans plus tard c’est-à- dire en 2012, elle devient la coordonnatrice de la Cellule de communication du Ministère.



Celle-ci a connu des mutations notamment par la mise en place des points focaux en communication dans toutes les structures du département. Elle a mis en place un site moderne bilingue (Français-Anglais), elle a aussi relancé la revue d’informations économiques du Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan «Échos Finances».



Elle a noué un partenariat à travers l’organisation de séminaires de formation, de rencontres avec les médias, les journalistes et leurs organisations dont le Collectif des Journalistes Économiques du Sénégal (COJES) pour mieux vulgariser le travail du ministère.



Par ailleurs, Madame Khadidiatou Bousso a bien piloté la communication sur le PSE, notamment dans le cadre de la préparation du Groupe Consultatif que le Sénégal a organisé à Paris en février 2014, elle a organisé des réunions de partage avec les médias, les parlementaires, les organisations de la Société civile, les universitaires, les syndicats, le secteur privé et les partenaires.



