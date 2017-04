``De la nounou à la maîtresse de maison...``

"Mon histoire est un peu particulière car je ne savais pas ce que Dieu me réservait lorsque j'ai mis les pieds dans cette maison.

Après mon diplôme en Marketing, n'ayant pas de moyens pour continuer les études, j'ai entrepris de trouver un stage et c'était très difficile. J'ai donc décidé de chercher autre chose en attendant de trouver quelque chose en rapport avec mon diplôme.



Avec mes 26 ans, j'étais l'aînée d’une famille modeste et orpheline de père. Je devais donc subvenir aux besoins de ma petite sœur et mon frère, actuellement en terminale. Je suis très timide et réservée. J'ai été embauchée en tant que nounou par le couple X pour m'occuper de deux enfants. Les enfants avaient 6 ans et la fille 2 ans. C'était très facile pour moi car j'aime beaucoup les enfants et je sais en prendre soin.



Je faisais bien mon travail, mais je refusais de passer la nuit sur mon lieu de travail. C'était l'une des conditions. Mes patrons ont accepté. Je venais tôt le matin et je rentrais les soirs donner des cours aux enfants pour arrondir mes fins du mois. Il arrivait que certains soirs quand mes employeurs étaient absents, je restais pour m'occuper des enfants. J'étais très bien payé. Ce couple était très particulier, ils étaient tellement différents. La femme ne m'adressait presque pas la parole. C'est toujours le mari qui se préoccupait de tout. Il voulait être au courant de tout ce qui se passe avec les enfants, avec la maison.



C'était quelqu'un de jovial, humble, discret et très sympa. Il traite ses employés avec respect. Contrairement à la femme, qui était très autoritaire et nerveuse même avec les enfants. Il arrivait que je sorte avec monsieur, et les enfants pour des courses ou pour prendre l'air. Elle avait toujours quelque chose à faire.



Un soir pendant que je m'apprêtais à rentrer chez moi, Madame X, m'a demandé de rester car elle n'était pas d'humeur à s'occuper des enfants. C'est ce jour que j'ai compris que ce n'était pas ses enfants à elle. Chose que je ne pouvais pas car je devais donner mes cours. J'ai essayé de m'expliquer et son mari m'a demandé de partir, il allait prendre la relève. Elle n'a pas apprécié. Le lendemain, elle m'a boudée. Depuis lors, elle a commencé à me faire vivre la misère. Je faisais l'effort de prendre sur moi. Apparemment, le patron était informé de tout. Le plus grand des enfants lui racontait tout car il était très proche de ses enfants.



Un jour elle a levé la main sur moi comme elle en avait l'habitude. Je n'ai pas supporté ce jour et j'ai décidé de partir. Les enfants étaient très tristes et moi aussi car j'étais très attachée à eux.



Le weekend qui a suivi mon patron m'a fait la surprise. Il est venu chez moi en famille avec les enfants...Depuis ce jour tout a changé. On a commencé a se voir juste comme des amis, et après c'est devenu plus sérieux. Il m'a trouvé du boulot, et je continue mes études en cours du soir.



1 an après, il a demandé ma main et nous avons fait le mariage traditionnel. Je suis devenue Madame X, ça fait maintenant 5 ans, nous avons une fille non 3 enfants et je suis heureuse, très heureuse car c'est un homme bon, merveilleux, humble...et il continue de me combler de bonheur et de joie.



