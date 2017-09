De la nouveauté dans l’attelage gouvernemental de Dionne II

Le nouveau gouvernement sénégalais, dont la composition a été rendue publique jeudi soir, a connu des chamboulements dans son attelage. En effet, la nouvelle équipe est composée de 39 membres dont un ministre en charge de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la main-d’œuvre.



La nouvelle équipe compte également 8 femmes contre 6 dans la précédente équipe.



Avec le ministère de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la main d’œuvre, celui en charge de la Bonne gouvernance et de la Protection de l’enfance compte parmi les nouveaux départements.



Il y a aussi le ministère de l’Economie solidaire et de la Microfinance, le ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires.



De même, les ministères du Pétrole et des Energies, comme celui des Mines et de la Géologie témoignent des nouvelles orientations spécifiques sur lesquelles le nouveau gouvernement est fortement attendu.