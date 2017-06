De nouveaux détails très troublants dévoilés sur l'assaillant des Champs-Elysées !

On a fait une découverte inquiétante au domicile en Essonne de l’assaillant des Champs-Élysées. Les policiers chargés de l’enquête ont mené des perquisitions toute la nuit et ont retrouvé du matériel servant à la fabrication de bombes, sans les explosifs. Ils ont aussi saisi des armes longues, des munitions, deux téléphones portables et un ordinateur.

L’homme avait déclaré légalement 9 armes et possédait un permis de port d’arme dans un cadre sportif, permis renouvelé par la préfecture de l’Essonne en février dernier suite à des vérifications de l’administration, alors que le suspect était sous le coup d’une fiche S, et ce depuis 2015 pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale.

En décembre dernier, on avait envisagé une perquisition de son domicile, or, la procédure a été annulée, manquant d’éléments pouvant la justifier. Toutefois, la Direction générale de la sécurité intérieure devait convoquer le suspect prochainement dans le cadre de son suivi, il est passé à l’acte juste avant.



