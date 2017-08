De policier radié à député de la diaspora: Nango Seck, l'autre Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Lundi 7 Août 2017 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

C'est sans doute l'une des histoires les plus croustillantes de la 13e législature sénégalaise, dont les membres ont été élus dimanche 30 juillet. En ce sens qu'elle peut paraître comme une sorte de revanche d'un homme sur son passé; un passé vieux de 30 ans. Une revanche sur une fonction publique qui, comme Ousmane Sonko l'année dernière, l'a lui aussi banni un jour de 1987.

Les murs de l'Assemblée nationale en tremblent déjà. Aux côtés des députés de la majorité, qualifiés de "béni oui-oui" par l'opposition, il y aura des députés qui vont sans doute se distinguer par leur liberté de ton, leur grande gueule. On se délecte déjà des passes d'armes en perspective.



L'histoire du député de Ndawi Askan-Wi, Ousmane Sonko, est déjà connnue. Après sa radiation de la fonction publique l'année dernière, il s'est lancé dans la politique. Quelques mois plus tard, il va faire son entrée à l'Assemblée nationale. Une belle revanche pour celui qui empêche certains de dormir.

Lui aussi, comme Sonko, n'était pas le genre de fonctionnaire à subir l'injustice et la ravaler sans piper mot. Lui aussi, comme Sonko, a été radié de la fonction publique parce qu'ayant dénoncé une injustice, revendiqué un droit Mais à côté d'Ousmane Sonko, un autre petit bleu vient aussi de prendre revanche sur l'histoire. Sur la République. Lui aussi, comme Sonko, n'était pas le genre de fonctionnaire à subir l'injustice et la ravaler sans piper mot.



Lui aussi, comme Sonko, a été radié de la fonction publique parce qu'ayant dénoncé une injustice, revendiqué un droit. Il a été radié de la police, plus précisément. Il y a trente ans. "Enfant de Rufisque, Nango Seck faisait partie des jeunes policiers radiés à la suite du mouvement d’humeur des forces de l’ordre en 1987", rapporte Wabitimirew.

"La carrière de Nango Seck est caractérisée par des luttes chevronnées faites de patience et de détermination", précise la source.

"A 28 ans, il quitte le Sénégal, fait un bref passage en Côte d’Ivoire avant de débarquer á Brescia en Italie.



Dans cette ville « sénégalaise » d’Italie Nango y est devenu une figure respectée et appréciée par nos compatriotes. Fondateur et ex Président de l’Association des Travailleurs Sénégalais de Brescia, Nango Seck y a mené toutes les batailles syndicales pour la défense de nos compatriotes.



Sur le plan politique, il fut pendant de longues années, SG de la Fédération du PDS en Italie et a fini de rejoindre son ami Pape Diop de Bokk Gis Gis après 2012", précise la source.

Trente ans après, il fait son grand retour dans les affaires publiques par la grande porte, après en avoir été chassé par la petite porte Avec Mame Diarra Fam, la présidente de la section Pds de Milan, et Mor Kane, le président de la Fédération Pds d'Espagne, Nango Seck fait partie du seul département (Europe du Sud) de la de la diaspora à avoir échappé à la razzia de Benno Bokk Yakaar. Pour Nango Seck, c'est donc une double-victoire.

En débarquant à l'Assemblée nationale avec ce statut, épaulé de ses deux autres collègues de liste, nul doute que les Sénégalais d'Italie, d'Espagne et du Portugal sont sûrs que leurs proccupations seront bien défendues.

Bref, comme Ousmane Sonko, le député de la diaspora Nango Seck fait son grand retour dans les affaires publiques par la grande porte, après en avoir été chassé par la petite porte. Trente ans après.

Cheikh SARR, Afrique Connection



