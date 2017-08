De violentes attaques de taureaux font plusieurs blessés lors d'un festival. Les images sont très choquantes ! Lors d'une course de taureaux près de la ville de Benidorm en Espagne, deux terribles incidents se sont produits.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Août 2017 à 18:12 | | 0 commentaire(s)|

Dans un premier temps, un taureau a franchi les barrières de sécurité et a attaqué un spectateur. L'animal l'a projeté en l'air avec ses cornes avant de le jeter violemment au sol.



Peu de temps après, un autre taureau s'est en pris à un autre spectateur. Il l'a projeté contre les barres en métal et a transformé ses vêtements en lambeaux avec ses cornes.

Le spectateur a ensuite été pris en charge par les secours.

Les images de la vidéo relatant les deux attaques sont très impressionnantes, regardez. Attention aux âmes sensibles.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook