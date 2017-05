"Deal Macky Merkel": Sory Kaba dément et annonce une plainte contre le rappeur Thiat

Sory Kaba, le directeur des Sénégalais de l'Extérieur dément les allégations du rappeur Thiat à propos d'un deal entre le président Macky Sall et la Chancelière Angela Merkel pour une expulsion des immigrés sénégalais en Allemagne. Dans une vidéo mise en ligne, samedi, le rappeur du groupe Keur-Gui affirme avoir eu vent d’un document liant les deux chefs d'Etat et stipulant que le Sénégal accepte d’accueillir un important groupe d’immigrés en situation irrégulière en Allemagne et issus de différents pays africains.



En contrepartie, croit savoir Thiat, le gouvernement sénégalais recevrait 1,8 milliard d’euros (environ 1200 milliards de francs CFA) pour permettre, dit-il, à ces Africains expulsés de trouver des emplois au Sénégal. "De telles allégations doivent cesser immédiatement. Et pour le faire, je pense que les autorités judiciaires doivent être saisies pour que ceux qui prétendent détenir des informations sur un supposé deal, en apporte les preuves de ce qu'il avancent", a indiqué M Kaba.



Qui explique : "Ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que lors du sommet de la Valette en 2015, les chefs d'Etat de l'Union européenne et de l'Afrique avaient décidé de mettre en place un Fonds d'urgence pour lutter contre le trafic d’êtres humains et l’immigration clandestine. Ce Fonds n'a rien avoir avec les accords de réadmission qui visent à faciliter le retour forcé des migrants en situation irrégulière. Auquel le Président Macky Sall s'est toujours opposé".





"Maintenant, si des gens pour des raisons inavouées, prétendent détenir des infirmations jusqu'à dire n'importe quoi et ternir l'image du pays, il est de notre devoir d'agir", insiste Sory Kaba, "je vais discuter avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, et je dis que nous n'excluons pas de saisir l'Agent judiciaire de l'Etat pour apporter la lumière sur cette affaire et la clore une bonne fois pour toutes. On ne peut pas accepter que des gens fussent-ils de 'Y en a marre' racontent des histoires jusqu'à ternir l'image du pays et des autorités".

