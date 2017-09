Déballage : "Pendant 3 ans, la fille du ministre Serigne Mbaye Thiam étudiait gratuitement à Yavuz Selim" Le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, a demandé aux parents de l’école Yavuz Selim d’aller inscrire leurs enfants dans d’autres établissements. Parce que Yavuz Selim n’est pas en règle. Une sortie qui a mis hors d’état les parents d’élèves, qui n’ont pas hésité à faire dans le déballage. Une démarche qui rompt d’avec l’entente cordiale qui liait le ministre et les parents d’élèves.



Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2017 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

« La fille du ministre, Serigne Mbaye Thiam est élève à Yavuz Selim depuis trois ans. Je ne sais pas si cette année elle a été inscrite. Elle était en classe de 4eB au collège Sultan en 2017. Et je vais plus loin, en vous révélant que cet enfant de Serigne Mbaye Thiam bénéficiait gratuitement de la scolarité en tant que ministre de l’Education nationale », a informé le président de l’association des parents d’élèves.



Pour Mamadou Bass Kébé, Serigne Mbaye Thiam n’est celui que les Sénégalais connaissent. « Avec la rigueur que Serigne Mbaye Thiam incarne partout où il passe, il ne devait pas accepter une telle gratuité de la scolarité de sa fille pendant trois ans dans un établissement qu’il veut sacrifier. On lui avait demandé de payer selon sa disponibilité financière. Il ne l’a jamais fait pendant trois ans. C’est grave. Ce qui nous lie à Yavuz, ce n’est pas l’argent ou des actions. C’est une relation de confiance fondée sur la qualité des enseignements que nos enfants reçoivent », a-t-il noté dans les colonnes du journal Enquête.





La rédaction de Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook