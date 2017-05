Débat présidentiel: « Marine Le Pen pas à la hauteur » selon son père Après le débat présidentiel tant attendu, entre la présidente du Front National et Emmanuel Macron, les spécialistes ont estimé que c’était le débat le moins populaire de la 5e République. Malgré tout, il a été très suivi, surtout de la part des Africains. On savait que Jean Marie Le Pen, celui qui a été « tué politiquement » par sa fille, allait donner son avis.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Mai 2017 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Interrogé à ce sujet, il affirme: « Je pense que c’est son entourage qui l’a conseillée de cette façon. Ils devaient espérer un effondrement ou un écroulement psychologique de la part d’un homme qui n’apparaît pas forcément comme étant très solide. Je n’avais pas de conseils à lui donner, donc je n’en ai pas donné. J’espère toujours que mon champion va gagner nettement. Mais si j’étais l’arbitre, je dirais que c’est un match nul ».



Par la suite, il donne son avis sur la prestation de sa fille, Marine le Pen, lors de cette confrontation, alors qu’elle a déjà été donnée perdante par la grande majorité des médias. Il dit à ce sujet : « J’ai trouvé la première demi-heure assez ennuyeuse et probablement incompréhensible à la grande majorité des téléspectateurs. C’était peut-être à l’avantage d’Emmanuel Macron, mais ça n’était pas à celui de Marine Le Pen qui a manqué de hauteur ».



Cette affirmation de Jean Marie Le Pen, vient confirmer les intentions de vote, donnant vainqueur le candidat d’En marche!, Emmanuel Macron. Reste à ce que ces intentions se traduisent effectivement dans les actes, au soir du 7 mai prochain. Les sondages sont parfois loin de la réalité. Et ce n’est pas Hillary Clinton, qui dira le contraire.





Thierno Malick Ndiaye avec Bfeem tv

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook