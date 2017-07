Débauchage à Kaolack : Mbagnick Ndiaye «pêche» Senghane Mbaye, responsable du Grand Parti

La mouvance présidentielle est sur tous les fronts pour une victoire au soir du 30 juillet. Pour Macky Sall et ses hommes, il faut vider l’opposition dans toutes les localités où c’est possible. C’est le sens du déplacement, hier, du ministre de la Culture Mbagnick Ndiaye, à Kaolack, pour convaincre le représentant régional du Grand Parti et ses partisans de rallier le parti et la mouvance présidentiels.



A l’issue des discussions, qui ont duré plus de trois heures, Senghane Mbaye et plusieurs membres du Grand Parti qui lui sont favorables, ont décidé de déposer leurs baluchons à l’Apr. Le néo-apériste qui vient de lâcher Malick Gackou, a dit toute sa joie de rejoindre le parti présidentiel et d’accompagner le chef de l’Etat. Il soulignera que cela est d’autant plus important, pour lui, que Macky Sall est un fils du Sine-Saloum, qui a fait une partie de ses études à Kaolack. Et qui, depuis qu’il est au pouvoir, a fait plusieurs réalisations dans la région.



Outre le responsable du Grand Parti, le ministre de la Culture avait convaincu le maire de Diaoulé (Fatick), Abdoulaye Ndiaye, qui était le responsable local de Bokk Gis Gis et le libéral Mamadou Dione de Niakhar, de rejoindre l’Apr.



Cette stratégie de débauchage des responsables et investis de l’opposition semble être l’une des trouvailles de Macky Sall et des siens. A Bambey, par exemple, ils ont porté un sacré coup à Aïda Mbodji, en lui arrachant son maire et plusieurs de ses adjoints. Dans la région de Louga, Mamour Diallo est en train de faire le même travail, en puisant dans le vivier électoral de l’opposition.



Les Echos