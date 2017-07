Début de la campagne pour les législatives ce dimanche : 21 jours pour convaincre

La campagne électorale pour les élections législatives prévue le 30 juillet prochain démarre officiellement ce dimanche 9 juillet 2017 à minuit et prendra fin le vendredi 28 juillet à minuit. Pour ces joutes, 47 listes seront en compétition.



3 listes partent largement favorites de ces élections. Il s‘agit de ‘’Benno Bokk Yakaar’’ (Bby), qui regroupe le parti au pouvoir et ses alliés ; de ‘’Mankoo Taxawu Senegaal’’, composé des frondeurs du Parti socialiste (Ps) et de certaines franges de l’opposition, dont le Grand parti (Gp) de Malick Gakou et le ‘’Rewmi’’ d’Idrissa Seck ; de la ‘’coalition gagnante Wattu Senegaal’’ dirigée par Me Abdoulaye Wade.

Les autres listes en lice devraient, en principe, jouer les seconds rôles. La bataille du plus fort reste, s’annonce épique.



Ces élections législatives sont très importantes, aussi bien pour le pôle présidentiel que l’opposition. Elles revêtent beaucoup d’enjeux, surtout en perspective de la présidentielle de 2019. Le président Macky Sall aura à cœur de confirmer sa suprématie, après la nette victoire du « oui » au referendum.



Au moment où, la plupart des leaders de l’opposition joueront leur avenir politique. Notamment l’ancien premier ministre Idrissa Seck à Thiès, Malick Gakou du grand parti à Guédiawaye, Khalifa Ababacar Sall du Ps des valeurs à Dakar, Oumar Sarr du Pds à Dagana. En effet, s‘ils venaient à perdre les élections législatives dans leurs fiefs, ils n’auraient plus la légitimé pour défier le président de la République, Macky Sall, en 2019.



En dehors de cet état de fait, i y a un lourd contentieux préélectoral avec les soupçons de fraude de l’opposition et la modification du Code électoral. C’est dire que tous les ingrédients sont réunis pour une campagne électorale explosive.





Voxpopuli