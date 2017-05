Début du Ramadan ce samedi, c'est parti pour un mois de pénitence La Commission nationale d'observation du croissant lunaire déclare avoir aperçu le croissant lunaire à Saint-Louis, Ndiassane, Pout, Touba, Tivaouane, Médina Baye entre autres localités. Aussi les Sénégalais ont-ils entamé le Ramadan en même temps que d'autres pays comme l'Arabie Saoudite et la France.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2017 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

"Il est certain que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs endroits au Sénégal. Nos représentants et correspondants ont confirmé l'apparition de la lune. en conséquence, ce samedi est le premier jour du mois béni de Ramadan", a déclaré Ahmed Iyane Thiam, le président de la dite commission.



C'est ainsi que la fête de l'Aid-el-fitr marquant la fin jeûne est attendue pour être célébrée le dimanche 25 juin prochain selon les précisions scientifiques.



Pays à majorité musulmane, le Sénégal a longtemps jeûné et célébré les fête religieuses musulmanes (Korité et Tabaski) dans la division, mais il semble que cette année 2017 constitue une exception. Car Touba, Tivaouane, Médina Baye et d'autres foyers religieux ont accordé leurs violons. Il fallait d'ailleurs s'y attendre car auparavant, certaines communautés religieuses avaient décidé de mettre fin aux célébrations à deux vitesses. C'est ainsi que Touba et Tivaouane avaient décidé à partir de cette année, de fêter Korité et Tabaski à l'unisson.



L'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie avait déjà indiqué en début de semaine, qu'il serait possible de voir la lune à l'oeil nu au Sénégal, en Afrique ou dans les autres parties du monde. Dans ce cas, précisait la structure, les musulmans commenceront à jeûner le lendemain. Mais à les croire, un événement imprévu pourrait obstruer la vue et gêner l'exposition du croissant lunaire à l'oeil nu, vendredi.



Mais cela ne voudrait pas dire que le Ramadan pourrait débuter dimanche. "Si avec l'approche de l'hivernage, pour une raison liée à la météo (pluie ou couverture nuageuse), le croissant lunaire serait difficile à percevoir le vendredi 26 mai au Sénégal, nous rappelons que le croissant du samedi 27 mai sera âgé d'1jour 22h et se couchera à 21h 30mn, soit 2h dans le ciel. Ce qui est impossible pour un premier croissant. Nous rappelons également qu'il faut toujours chercher le premier croissant à l'ouest, un peu à gauche au-dessus de là où le soleil se couche", avait indiqué la structure.



source: walfquotidien

