Décès de Cheick Tioté: le rapport de l’autopsie révélé. Vidéos

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juin 2017 à 19:58 | | 0 commentaire(s)|

Décédé le 5 juin dernier en Chine où il évoluait, le champion d’Afrique 2015, Cheick Tioté a été inhumé avec tous les honneurs, dimanche dernier. Alors que le footballeur avait piqué une crise au cours d’un entraînement, les médecins-légistes en charge de l’autopsie, viennent de publier les rapports sur la mort de l’ex-"Eléphant".



Selon le site officiel de la FIF, « les conclusions du rapport du médecin légiste privilégient la thèse d’une mort soudaine ».Si ce rapport ne donne pas la cause de cette soudaine mort, il éclaire néanmoins les proches du footballeur. La cérémonie de 7e jour des obsèques de l’ex-international ivoirien, était prévue pour le jeudi 22 juin 2017, à la Grande Mosquée de la Riviera Golf.

Selon le site officiel de la FIF,.Si ce rapport ne donne pas la cause de cette soudaine mort, il éclaire néanmoins les proches du footballeur. La cérémonie de 7e jour des obsèques de l’ex-international ivoirien, était prévue pour le jeudi 22 juin 2017, à la Grande Mosquée de la Riviera Golf. Invitée à une rencontre, lundi 19 juin 2017, au siège de la Fédération ivoirienne de Football (FIF), la famille de Cheik Tioté, dans toutes ses composantes, a reçu des mains du Président de la FIF, les dons en numéraire offerts par les plus hautes autorités ivoiriennes et des documents concernant le disparu.



afrk.mag







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook