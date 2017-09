Décès de Djibo Kâ : Le silence troublant du Président Diouf

Dès l’annonce du décès de Djibo Kâ, intervenue le jour même de l’installation de la nouvelle législature, les hommages ont plu. Même ceux qui furent les adversaires les plus irréductibles du fondateur de l’Urd, toutes chapelles politiques confondues, n’ont pas tari d’éloges sur les qualités d’homme d’Etat du défunt. Ainsi, le Président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, dont l’inimitié avec Djibo Kâ était pendant longtemps de notoriété publique, a fait un éloge remarqué du natif de Linguère. Tout comme l'actuel patron du Ps Ousmane Tanor Dieng, qu'une guerre féroce pour le contrôle du Parti socialiste opposa à Djibo Kâ, a eu des mots émus pour son ancien camarade.



Mais curieusement, le Président Abdou Diouf, dont Djibo Kâ a été un des collaborateurs les plus proches avant leur rupture, n’a pas daigné dire un seul mot sur le disparu. Et à notre connaissance, l'ancien chef de l'Etat, qui semble être devenu un des mentors de l'ombre du Président Macky Sall, ne s'est pas encore déplacé au domicile du défunt pour présenter ses condolénces à la famille de l'un des hommes clefs qui furent les artisans de sa prise du pouvoir après le départ de Senghor, aux côtés de Jean Collin et Moustapha Niasse. Mais encore plus surprenant, Diouf s'est brouillé avec tous ces hommes qui furent les piliers de son régime et exécutèrent sans états d'âme ses moindres oukases.



Après la sortie de ses Mémoires où il avait semblé régler des comptes avec ses anciens collaborateurs comme justement Niasse, Collin et Djibo, ce dernier avait piqué une colère noire contre l’ancien Président par une sortie virulente dans la presse. L’ancien Président aurait-il la rancune tenace à ce point ?



Alain Ndiaye



L"essenciel.sn