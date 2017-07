Décès de Mawa SENE : À Guet-Ndar, une autre sentinelle de la propreté s’en est allée, ce matin.

Après le départ du grand Ndiawar FALL, un autre volontaire de la propriété, a tiré silencieusement sa révérence, ce matin. Mawa SENE dit « Mame El Hadj » s’activait d’ailleurs à nettoyer les berges de son quartier avec sa famille lorsqu’il piqua un malaise.



Acheminé à l’hôpital régional de Saint-Louis, il ne reviendra pas vivant parmi les siens. Ndarinfo l’a vu à l’œuvre, ce matin, montrant la voie du civisme et de la citoyenneté aux enfants dans une témérité et une bravoure qui forcent l’admiration et le respect.



Qu’Allah lui accorde une merveilleuse demeure au Paradis !



NDARINFO.COM