Décès de Muhammad Balodji premier talibé américain de Serigne Mourtalla Mbacké aux USA

Il était aussi le Président de Mica (Murid Islamic Community in America) .Balodji avait beaucoup travaillé pour la proclamation de la journée officielle Cheikh Ahmadou Bamba à New York .

Priez pour lui.

Dans quelques instants vous pouvez suivre en direct la prière mortuaire à Keur Serigne Touba New York