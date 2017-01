Décès de l’ex-manager de l’Angleterre Graham Taylor à 72 ans L’ancien footballeur et entraîneur anglais Graham Taylor est décédé à l’âge de 72 ans.

Graham Taylor, qui a dirigé Aston Villa, a ensuite repris le poste d’entraîneur de l’Angleterre en 1990, dirigeant des stars du football comme Gary Lineker et Paul Gascoigne, est décédé aujourd’hui suite à une « crise cardiaque », selon sa famille.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2017 à 23:48 | | 0 commentaire(s)|

Un communiqué de la famille a révélé:

« Avec la plus grande tristesse, nous annonçons que Graham est décédé à son domicile tôt ce matin d’une crise cardiaque. La famille est dévastée par cette perte soudaine et totalement inattendue ».



L’Association anglaise de football a déclaré sur Twitter:

«Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de l’ancien manager anglais Graham Taylor ».



Sélectionneur de l’Angleterre de 1990 à 1993, il avait connu deux échecs retentissants avec l’élimination en phase de poule du Onze anglais à l’Euro-1992 et en qualifications au Mondial-1994. Ce qui l’avait alors conduit à présenter sa démission.

L’un des anciens joueurs anglais de Taylor, Alan Shearer, l’ancien capitaine de l’Angleterre, s’est aussi déclaré « tellement triste et sous le choc. » « J’ai toujours une grande estime pour l’homme qui m’avait offert ma première sélection avec l’équipe anglaise« , a ajouté l’homme aux 63 sélections avec les Trois Lions (30 buts).



Sir Elton John, ancien propriétaire de Watford et président honoraire à vie, a rendu hommage à Taylor dans un message affiché sur Instagram. « Il était comme un frère pour moi. Nous avons partagé un lien incassable depuis notre première rencontre. Nous avons fait un voyage incroyable ensemble et il restera avec moi pour toujours. Il a emmené mon bien-aimé Watford du fond des ligues inférieures vers un territoire inexploité et en Europe ».

Dans un communiqué, Aston Villa a déclaré : «Aston Villa Football Club est profondément attristé par la nouvelle d’aujourd’hui concernant la mort de notre ancien manager Graham Taylor. Graham nous a rejoint à Watford en été 1987 et a commencé à transformer nos fortunes suite à la relégation à l’ancienne Deuxième Division. À la fin de sa première saison, Villa était de retour dans la première division, en remportant la promotion en tant que seconds-up à Millwall. Arriver au premier niveau, c’était une chose, y rester était une autre (…) ».



De son côté, Peter Crouch, qui avait joué à Aston Villa sous les ordres de Graham Taylor, a confié avoir « beaucoup de respect pour lui. Il m’avait lancé en Premier League, ce dont je lui serai toujours reconnaissant ! «



Graham Taylor, un ancien milieu de terrain, avait été en 1972 le plus jeune entraîneur de l’histoire du Championnat d’Angleterre en prenant les rênes de Lincoln City (4e division) à l’âge de 27 ans.



Que son âme repose en paix!!

FELICAE AFRK.MAG

