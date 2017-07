Décès des footballeurs africains par arrêt cardiaque: voici la solution de Nwankwo Kanu pour y remédier

Nwankwo Kanu, l’ancien attaquant des "Super Eagles" du Nigeria, a lancé un appel aux Africains à prendre conscience des maladies liées au cœur, suite au décès prématuré de l’international ivoi,rien Cheick Tioté. L’ancien attaquant de l’équipe du Nigéria projette de construire 5 hôpitaux spécialisés sur le continent afin de traiter les maux de cœur dont lui-même avait souffert en 1996.

C’est sur les ondes de BBC Sport, que l’ex-attaquant nigérian a révélé son projet. Le footballeur a fait savoir qu’en dehors du centre médical Kanu Heart Foundation construit au Nigéria, son intention est de construire 5 hôpitaux spécialisés dans cinq pays africains, dont un à Abuja au Nigéria, et le reste, dans les autres régions du continent.

Pour mener ce projet à une réussite certaine, l’ancien joueur de l’Ajax a déclaré: « J’ai parlé à des amis afin que nous puissions faire quelque chose pour sensibiliser les gens, pour essayer d’aider les enfants en Afrique ».

Suite aux décès brusques de l’Ivoirien Cheik Tioté, récemment et du Camerounais Marc-Vivien Foe il y a quelques années, Kanu estime qu’il est temps que quelque chose se fasse.

« Ce qui est arrivé à Tioté, est une leçon pour nous tous » Pour ce qui est du projet qu’il veut réaliser, il a déclaré ne pas pouvoir le faire tout seul car, « un homme ne peut pas tout faire. Ce qui est arrivé à Tioté, est une leçon pour nous tous ». L’ancien Gunner ajoute par ailleurs, que le projet ne pourra être connu de tous, que si cette initiative est largement partagée.

Rappelons que Cheik Tioté est décédé le 05 juin dernier en Chine, lors d’un entraînement dans son club. Sa dépouille a été rapatrié, et inhumé le 18 juin 2017, au cimetière de Williamsville en Côte d’Ivoire.

Le défunt avait remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2015 avec la sélection ivoirienne. Il avait été transféré en Chine en février dernier, après avoir porté le maillot de Newcastle pendant sept ans.



