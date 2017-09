Décès du Professeur Amadou Tidiane Bâ : Abdoulaye Wade se rendra à Sédhiou Le Professeur Amadou Tidiane Bâ, ancien maire de Sédhiou et ancien ministre de l’Enseignement supérieur sous le régime de Me Abdoulaye Wade, a été inhumé hier, dans sa ville natale. Pour son ultime hommage, le Secrétaire national adjoint du Parti démocratique sénégalais (PDS), Oumar Sarr, était présent.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Septembre 2017 à 12:37 | | 0 commentaire(s)|

Le Libéral a annoncé que Me Abdoulaye Wade se déplacera personnellement à Sédhiou dans le cadre de la présentation des condoléances. « C’est vraiment un grand homme que nous avons perdu ; je suis venu représenter le président Wade. Il se déplacera personnellement à Sédhiou. A cause de l’enterrement de Djibo Kâ, il a tenu à ce que son adjoint vienne témoigner de l’affection qu’il y a eu entre eux », a renseigné le coordonnateur général du PDS.





La rédaction de Leral.net

