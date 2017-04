Décision de Touba et Tivaouane: une seule lune, une seule prière !

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2017 à 14:33

Du nouveau dans la célébration des fêtes de Korité et de Tabaski au Sénégal. Touba et Tivaouane ont décidé, à partir de cette année, d’accorder leurs violons et de «fêter» Korité et Tabaski le même jour.



Serigne Abdou Aziz Al Amine, le nouveau khalife général des Tidianes a révélé que Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké l’avait fait l’appel pour qu’ensemble ils mettent un terme à la diversité qu existe entre les musulmans quand il s’agit de jeûner ou de fêter la Korité et la Tabaski ensemble.



«Il a fait appel à moi pour que nous décidions ensemble de la situation qui fait que «Mouride et Tidiane» ne jeûnent pas et ne fêtent ensemble et la Korité et la Tabaski», a révélé Al Amine alors qu’il recevait dimanche dernier le Pdg du groupe Walfadjri, Sidy Lamine Niass, à Tivaouane.



(Le Quotidien)





