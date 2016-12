Décision historique de condamnation des colonies israéliennes par les Nations Unies, Sheikh Alassane Sène salue le courage du Sénégal et l’engagement du Président Macky Sall

Au début de l’islam, le Prophète Muhammad (psl) avait envoyé les quelques rares musulmans, persécutés sur les terres de la Mecque, en Abyssinie (Afrique) chez le Négus, qui les sauva et les couva de la meilleure des manières. Aujourd’hui encore, l’Afrique fait ressusciter cette belle solidarité par le génie et la générosité du Sénégal en compagnie de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et du Venezuela en réparant une injustice de l’Etat d’Israel contre les peuples palestiniens à travers le vote de la résolution N° 2334, condamnant les colonies israéliennes.



Sheikh Alassane Sène « Taree Yallee », fervent militant de la paix et de la stabilité sociale, qui a toujours combattu l’injustice, salue à sa juste valeur, « le succès diplomatique » du Sénégal suite à sa décision de faire voter vendredi dernier à l’ONU, une résolution contre les colonies israéliennes en Palestine. Le but d’une telle proposition étant d’exhorter Israël à arrêter immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est.



Taree Yallah qui parle de grand coup diplomatique, a magnifié l’engament et l’autorité dont Macky Sall a fait montre pour porter ce combat après le désistement de l’Egypte. Ce qui pour lui, témoigne de la place capitale du Sénégal, au concert des Nations. Sheikh Alassane Sène pense que le rôle du Sénégal dans le monde est d’assister les peuples de tout bord, contre la discrimination et l’injustice.



Le guide religieux a dans la foulée, condamné la décision du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a décidé de rompre toute relation diplomatique avec le Sénégal suite au vote de la résolution, et a exhorté le chef de l’Etat à ne céder à aucune pression en restant fort et ferme pour l’intérêt des peuples du monde dont il est devenu incontestablement un des plus grands défenseurs du moment.



