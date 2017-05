Déclaration de patrimoine : Ousmane Tanor Dieng fuit son ombre

Dans un souci de transparence, le régime de Macky Sall a mis en place des organes de lutte contre la corruption. La déclaration de patrimoine est devenue une obligation pour ceux qui gèrent nos deniers publics. Ainsi, des directeurs de sociétés et des ministres ont effectué la déclaration de leur patrimoine.



Il y en a encore d’autres qui tardent à le faire. Le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), et non moins secrétaire général du Parti socialiste, est toujours attendu à cet exercice.



Nommé à la tête du Hcct depuis le mois d’octobre 2016, le socialiste n’a pas fait sa déclaration de patrimoine. Interpellé sur la question hier, Ousmane Tanor Dieng fait dans le clair-obscur. « Ceux qui parlent de ma déclaration de patrimoine, ne savent pas si je l’ai fait ou non. La déclaration de patrimoine se fait là où elle doit se faire », précise M. Dieng.



Devant l'insistance des journalistes, le président du Hcct coupe court. « Il faut demander à ceux qui doivent recevoir ma déclaration de patrimoine, s’ils l’ont reçue », martèle-t-il. S‘exprimant en marge d’une rencontre politique de la 13e coordination A Ps de Pikine Est, le maire de Nguéniène a appelé les responsables politiques de Bby à l’unité.



« A la base, les militants et les responsables doivent faciliter le travail au président. Si les gens ne parlent pas d’une seule voix, le Président n’est pas à l’aise. Mais s’il y a consensus à la base, le travail sera très facile pour Macky Sall. Je demande à tous de travailler la main dans la main, de faire de visites de proximité, car le département de Pikine est un enjeu pour les législatives », recommande Ousmane Tanor Dieng.