Déclaration de patrimoine, Ousmane Tanor Dieng se braque et joue l’ambiguïté A la question de savoir, si le président du HCCT Ousmane Tanor Dieng fera sa déclaration de patrimoine, la réponse a été sèche, " pas de commentaire possible à faire sur cette question". Visiblement, la question dérange.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2017 à 12:58 | | 0 commentaire(s)|

Interpellé sur sa déclaration de patrimoine, le président du HCCT et leader du parti socialiste, répond d'un air gêné, il faut consulter l'OFNAC (NDLR: même s'il ne le cite pas). Certains qui le disent ne savent pas si je l'ai faite ou pas. Elle se fait là où elle doit sa faire et je ne ferai pas de commentaires pour ça et il faut demander à ceux qui doivent la recevoir si c'est fait ou pas".



Sur un autre chapitre, le président du HCCT a brocardé les membres de l'opposition. "Manko préfère parler, mais, c'est bien qu'il y ait une opposition et on souhaite que les coalitions se fassent, mais nous les battrons toutes au soir du 30 juillet prochain", indique-t-il.



Il a aussi prévenu que les législatives arrivent à grand pas et ce n'est pas le moment de dormi. "Nous devons nous mobiliser et montrer toute notre puissance au peuple", martèle-t-il encore.



Source: direct info

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook