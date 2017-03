Déclaration du Ministère des Affaires étrangères français suite au rappel à Dieu du Khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum

Sénégal - Disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, khalife général des Tidianes (15 mars 2017)

Nous avons appris la disparition le 15 mars 2017 de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, khalife général de la communauté des Tidianes, l'une des plus importantes confréries soufies du Sénégal.



La France s'associe au deuil de sa famille et de l'ensemble des Tidianes, au Sénégal et dans le monde. Nous saluons la mémoire de cette grande personnalité qui a su faire vivre l'esprit de tolérance et de dialogue religieux.



M. Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, a rencontré, hier, le 20 mars, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, nouveau khalife et frère du défunt, pour lui présenter les condoléances de la France.