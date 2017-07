Découverte macabre à Rufisque: Le mystère plane sur la mort de Mame Gueureum Guèye

Agé de 57 ans, Mame Geureum Guèye a été retrouvé mort hier, dans sa chambre, au quartier Dangou de Rufisque, dans la commune du nord. La victime, selon les témoins, a été retrouvée tôt dans la matinée de ce mardi, gisant dans une marre de sang, la gorge tranchée, le bras gauche déchiqueté. Un drame entouré de beaucoup de zones d’ombre et qui, selon le premier élément de l’enquête, ressemblerait fortement à un suicide.



En fait, ce sont les cris de détresse de la sœur qui a découvert le corps de la victime, vers 7h du matin, qui ont ameuté le voisinage. « J’ai moi-même fermé la porte de la concession vers 2h du matin et pris soin d’éteindre les lampes. Tôt le matin, j’ai été réveillé par les cris de détresse stridents de ma sœur qui, la première, a forcé la porte de Mame Gueureum qui, d’habitude, était matinal », témoigne cet homme sous le couvert de l’anonymat, et dont la chambre est mitoyenne à celle de la victime. Il a informé par ailleurs, n’avoir entendu aucun bruit suspect.



Décrit par son voisinage comme un homme calme, d’un commerce facile doublé d’une bonté infinie, Mame Gueureum, comme l’appelait les intimes, était l’ami des enfants. « Il dispensait des cours aux élèves et étudiants de Dangou et ses zones environnantes », ont unanimement certifié les habitants de ce quartier populeux de la commune de Rufisque-nord, qui ont accouru dès les premières heures de l’annonce de la triste nouvelle. Pour l’heure, les supputations vont bon train sur les réelles motivations de cette mort atroce.



La police scientifique penche pour le suicide

Les premiers éléments de l’enquête tendent à accréditer la thèse selon laquelle la victime se serait donné la mort. Un suicide entouré cependant de beaucoup de zones d’ombre sur les réelles motivations qui, selon ses proches, ne laissaient transparaitre aucun signe antérieur de ce répétiteur, qui vivait jusque-là dans la maison familiale et qui est un ancien joueur de l’Asc Lébougui de son quartier.



Toujours est-il que la police est venue sur les lieux pour procéder aux prélèvements et autres constats d’usage. Une tâche à laquelle se sont joints les hommes du commissaire Diedhiou et qui privilégient la piste du suicide. Les formalités bouclées, les éléments du centre de secours de sapeurs-pompiers de Rufisque ont procédé à l’évacuation du corps de la victime peu avant 14h, pour les besoins de l’autopsie. Les enquêteurs, de leur côté, ont entrepris les démarches nécessaires pour tirer cette affaire au clair.





