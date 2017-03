Découvertes…8 mars : les amazones de Khalifa Sall Dans ses charges de maire de Dakar, Khalifa Sall dispose de dames formées à bonne école et politiquement engagées pour le porter jusqu'au pinacle.

Khady Dia Sarr, l’Américaine de la « team »

Mme Khady Dia Sarr est une tête bien faite. Economiste de formation, elle est directrice des programmes de la ville de Dakar. Diplômée en finances publiques au Canada, elle a fait de Dakar la première capitale francophone à lever un emprunt obligataire de plus de 100 milliards de Fcfa.



Ramatoulaye Sow Dièye, l’Universitaire

Khady Dia Sarr partage le cabinet du Maire de Dakar avec Ramatoulaye Sow Dièye. Cette dernière a fait son apparition dans le landerneau politique sénégalais en 2007. Malgré son parcours exceptionnel, la directrice du Cabinet technique du maire reste discrète. Du fait de son aptitude managériale, l’homme politique Talla Sylla avait porté son choix sur elle pour diriger sa campagne lors de la présidentielle de 2007.

Enseignante au département de lettres modernes à l’université Cheikh Anta Diop, Mme Dièye a été un membre actif des Assises nationales initiées, à l’époque, par les opposants au régime de Me Abdoulaye Wade.



Aminata Diallo, militante dans l’âme

Député et Chef de cabinet du maire de Dakar, Aminata Diallo est une ancienne responsable des jeunesses féminines de la capitale.

Appréciée d’Abdou Diouf, elle s’est faite remarquer, toute jeune, par un mémorable discours prononcé au siège de l’Unicef à New York.



Lafia Diop, le Bouclier de Khalifa

Très active sur les réseaux sociaux où elle réplique aux attaques contre le maire de Dakar, Lafia Diop est une socialiste de lait. Fille de l’ancien maire de Dakar Mamadou Diop, elle est cadre municipal en service à la Ville de Dakar. Elle est politiquement très engagée, et est également créditée d’une solide formation .



