Découvrez Aminata Niaye Niang, directrice Marketing Grand public SONATEL (Les dirigeantes sénégalaises les plus influentes) Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2017 à 11:37 | | 0 commentaire(s)| Ces femmes se sont hissées à la tête de grandes entreprises sénégalaises en tant que numéro un ou deux, dans des secteurs très masculins. Elles font rayonner l'économie du continent et méritaient un coup de projecteur.

Diplômée de la prestigieuse école Polytechnique (région parisienne), Aminata Ndiaye Niang est depuis février 2013 directrice marketing de Sonatel – filiale sénégalaise d’Orange -, leader de la téléphonie au Sénégal couvrant tous les secteurs des télécommunications (fixe, mobile, Internet, télévision etc.). Aminata Ndiaye Niang est notamment à l’origine du lancement de la portabilité, ayant vu le jour en septembre 2015 après des mois de travail.

Début 2017, dans le cadre du plan Sénégal numérique 2025, Aminata Ndiaye Niang participe à l’élaboration du projet à la démocratisation de l’accès à Internet au Sénégal. Et installe un certain nombre d’actions, parmi lesquelles l’augmentation des volumes des pass Internet à hauteur de 40%, l’augmentation du temps de connexion au même prix, la diminution du prix de l’accès illimité à l’Internet fixe d’environ 15%, etc. Sans oublier le programme smartphone pour tous pour permettre aux usagers de téléphones mobiles ancienne génération d’avoir accès à des téléphones intelligents à un prix subventionné par Sonatel. En clair, Aminata Ndiaye Niang fait partie de ces leaders de la tech au féminin, qui continue de participer à la révolution des usages du numérique au Sénégal.

Source Into the Chic









