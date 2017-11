Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Découvrez ce jeune entrepreneur ivoirien qui enchaîne les prix d’excellence Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 00:05 | | 0 commentaire(s)| Malgré toutes les déceptions et les qualifications péjoratives associées à la jeunesse ivoirienne, il existe des jeunes leaders entreprenants. La relève est quelque part assurée par ces têtes pensantes, qui ont des projets et qui mettent tout en œuvre pour les réaliser. Voici un jeune qui se démarque de par ses ambitions et son abnégation au travail.







En effet, Ibrahim Ben Aziz Konaté, un jeune ivoirien de 22 ans, en est l’exemple palpable. Il s’est spécialisé depuis deux ans, dans la vente de volailles à Abidjan. Il enchaîne depuis 2016, les prix de concours récompensant l’entrepreneuriat.

D’abord, il reçoit le prix d’Excellence de la présidence de la République en 2016, qui le consacre meilleur chef d’entreprise dans la catégorie jeunes.



Ensuite, grâce à son entreprise Volaille d’Or, il est le lauréat du concours « Business plan compétition » en avril 2016, à Abidjan. C’est une compétition organisée par la CGECI -Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire.



Il est clair que le jeune directeur d’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le 23 octobre dernier, il est élu meilleur jeune entrepreneur d’Afrique à Johannesburg à l’occasion de l’African leadership academy. Une récompense qui le propulse hors des frontières de la Côte d’Ivoire.

Pour raconter les débuts difficiles de sa structure, Ibrahim Ben Aziz Konaté rapporte à la télévision ivoirienne, qu’il a « fait du porte-à-porte tous les week-ends après les cours. » pour vendre et livrer ses poulets. A force de persévérance, il réalise un chiffre d’affaires de près d’un million de FCFA par an. Il manifeste même son vœu d’avoir encore plus d’entreprises dans le domaine. « Je veux avoir au moins dix entreprises dans l’agro- alimentaire » et « devenir milliardaire à 30 ans », annonce-t-il.





Accueil Envoyer à un ami Partager