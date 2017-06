Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Découvrez ce qu’est devenu Wentworth Miller alias Michael Scofield. Photos Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2017 à 00:07 | | 0 commentaire(s)|

Ce vendredi 2 juin, Wentworth Miller, l’acteur principal de « Prison Break », a 45 ans. Découvrez la transformation physique qu’il a connu. Il est bien loin de la manière dont vous l’avez vu dans la série !

Michael Scofield, c’est le nom d’acteur qu’avait Wentworth Miller dans la série « Prison Break » entre 2005 et 2009. Ces dernières années, l’acteur a connu beaucoup de changements au niveau de son physique. Dans la série, il affichait des muscles saillants et une parfaite ligne, faussement tatoué pour les besoins de la série. Cependant, depuis la sortie et la diffusion de la série, Wentworth Miller a pris des kilos. A l’époque, cette prise de poids lui avait valu d’être violemment critiqué pour son physique.





L’acteur a été profondément blessé par ces attaques. Il a poussé un gros coup de gueule en avril dernier. Sur sa page Facebook, Michael Scofield a tenu à donner les raisons de sa prise de poids. Il expliquait que cela était dû à des envies suicidaires. « Maintenant, quand je vois cette image de moi dans mon tee-shirt rouge, avec ce rare sourire sur mon visage, je me souviens de mon combat », expliquait-il.





Rappelons qu’en 2013, l’acteur avait révélé son homosexualité. Aujourd’hui, il retrouve peu à peu sa ligne. Alors qu’il célèbre ces 45 ans ce vendredi 2 juin, il semble être à l’aise dans sa peau. Récemment, la chaîne américaine Fox a recommencé à diffuser Prison Break.

afrk.mag





Accueil Envoyer à un ami Partager