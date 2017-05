Découvrez dans quel piteux état se trouve le terrain de basket du Rail où s’entraînait Gorgui Sy Dieng et El Kabir Pène

Rédigé par la rédaction le 16 Mai 2017 à 19:35 | Lu 571 fois

M. Ousseynou Diouf président de la section basket de l’Union sportive du Rail (USR ), responsable politique APR à Thiès et Mme Ramatoulaye Diop, trésorière de ladite équipe, ont lancé un vibrant appel à toutes les bonnes volontés, au monde sportif et aux autorités étatiques du pays.En effet, le terrain de basket de l’USR est dans un état de dégradation avancé.Par ailleurs, le mur du terrain s’est effondré récemment. L’ équipe du Rail ne mérite pas ça car elle a participé à la formation des basketteurs de renommée internationale comme Gorgui Sy Dieng, Malick Badiane, Mohamed Faye et Saer Sène. L’ appel est lancé au PR , au ministre des Sports, Matar Ba pour la réhabilitation du stade réalisé en son temps par Abdou Konaré.