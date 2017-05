Nyakim Gatwech, âgée de 24 ans est en train de se faire un nom à cause de son teint noir, très distinctif et surtout, pour n’avoir jamais essayé de se blanchir la peau comme certaines l’auraient fait.



Elle aime sa peau noire, et elle est prête à tout pour ne pas s’en débarrasser« , a -elle écrit. Parlant de ceux qui, en longueur de journée, n’arrêtent pas de lui poser des questions ayant trait à son teint, elle affirme:



« Vous ne croirez pas le genre de questions que je reçois et le genre de regards que j’enregistre par jour avec cette peau ».