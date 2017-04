Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Découvrez la luxueuse villa de P-Square à Lagos Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

Depuis la visite de Samuel Eto’o chez les stars nigérianes P-Square, les internautes ont remarqué le luxe ahurissant de cette villa en plein cœur de Lagos. Nous avons voulu fouiller un peu plus de ce côté, pour fournir à nos nombreux lecteurs, fans des P-Square, quelques images de leur somptueuse maison.

Au regard de cette maison aussi grande que belle, on comprend bien qu’une grosse fortune est mise en jeu. Rares sont les artistes qui peuvent se fournir un tel domaine. Mais il est aussi à remarquer que ceux ci sont au-devant de la scène depuis plus de 10 ans.



Ils sont sollicités dans le monde entier pour les plus grandes prestations. Les cachets qui s’élèvent parfois à plus de 200 000 euros. Des sources bien introduites au Cameroun affirment qu’ils avaient reçus un cachet de 100 millions de F CFA lors de leur show de ce côté de l’Afrique Centrale.

Sans compter les ventes de disques physiques et digitales, les contrats dans les grandes sociétés au Nigéria et ailleurs. Si on n’a pas un chiffre exact de leur fortune, on peut au moins imaginer qu’ils vivent largement au dessus de la grande majorité des stars d’Afrique.

Avec près de 6 millions de fans sur Facebook, des millions de vues sur Youtube, ils trouvent un moyen pour afficher leurs richesses sur la toile. On les a vu plusieurs fois présenter des Jets privés, et leurs parkings luxueux. Le rêve de gosse devenu réalité.





afrk.mag



