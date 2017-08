Découvrez la nouvelle maison de Rihanna à Los Angeles (Images)

La star Rihanna vient de s’offrir une maison à Los Angeles, pour la modique somme de 6,8 millions de dollars.



D’après le site TMZ, pour ce prix, Rihanna vient d’acheter cette demeure qui se situe non loin de l’ancienne maison de Kendall Jenner. Elle compte 6 chambres, 9 salles de bain (rien que ça) et une superficie de près de 700 mètres carrés. Et ce n’est pas tout. Rihanna pourra aussi profiter d’une salle de cinéma, d’une salle de sport entièrement équipée, d’une salle de billard et d’une guest house… sans parler de la piscine et du jardin tout aussi sublime.